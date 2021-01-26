

В Грузии выявлено 1 006 новых случаев инфицирования коронавирусом

26.01.2021 12:09





За последние 24 часа в Грузии выявлено 1 006 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил заместитель руководителя операционного штаба при межведомственном координационном совете Бердия Сичинава на брифинге, проведенном в администрации правительства.



Он рассказал о связанной с коронавирусом новейшей статистике на 26 января, которая опубликована на Stopcov.ge.



«В рамках интенсивного тестирования за последние 24 часа проведено 17 349 тестов, отсюда 5 857 на антигены и 11 492 PCR.



В результате проведенного тестирования, за последние 24 часа выявлено 1 006 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет – 254 822.



За последние сутки выздоровели 1 050 человек, в целом же количество выздоровевших выросло до 244 446.



К сожалению, за последние 24 часа у нас 25 новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 3 096 человек.



Из выявленных за сутки 1 006 новых случаев коронавируса 426 зафиксированы в Тбилиси, в Аджарии – 23, в Имеретии – 202, в Квемо Картли – 49, в Шида Картли – 79, в Гурии – 17, в Самегрело и Земо Сванетии – 98, в Кахетии – 69, в Мцхета-Мтианети – 22, в Самцхе-Джавахети – 15, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванетии – 6.



На данном этапе у нас 7 254 активных случая. В больницах лечатся 3 069 человек, в том числе в Тбилиси – 1 545, в Аджарии - 219, в Имерети – 605. Тяжелых пациентов – 689, в том числе в Тбилиси – 306, в Аджарии – 51, в Имерети – 177. Отсюда на аппарате искусственного дыхания 193 лица, в том числе в Тбилиси – 144, в Аджарии – 1, в Имеретии – 23.



В клинических гостиницах находятся 353 человека, в том числе в Тбилиси – 178, в Аджарии – 118, в Имеретии – 18. На дому лечатся 3 832 человека.



В карантинном пространстве 490 человек, в том числе в Тбилиси – 189, в Аджарии – 98 и в Имеретии – 9.



На данном этапе на самоизоляции находится 17 801 человек, из них в Тбилиси – 11 135, в Аджарии – 979, в Имеретии – 1 694», - сообщил Бердия Сичинава.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





