

Педагогам тех школ, которые возобновят учебу в очном порядке, будет проведено PCR-тестирвоание

26.01.2021 12:16





Педагогам тех школ, которые с 1 февраля возобновят учебу непосредственно в школах, перед началом учебного процесса будет проведено PCR-тестирвоание.



Над протоколом того, с какой периодичностью и частой будет проводиться тестирование учителей, совместно работают Минобразования и Минздрав Грузии.



Как заявили «IPN» в Министерстве образования, протокол не будет распространяться на школы Тбилиси, Рустави и Кутаиси.



«Проходит рабочий процесс и определение того, кто и когда должен быть протестирован в школах. Об этом мы сообщим школам в ближайшее время. Соответственно, они смогут организовать этот процесс. Тот протокол, что сейчас разработывается, охватит все школы, кроме тех, что находятся в Тбилиси, Кутаиси и Рустави. Этот рабочий процесс скоро завершится», - заявили в Минобразования.



Для справки, по решению межведомственного координационного совета, с 1 февраля школы Батуми, Зугдиди, Гори, Поти и Телави продолжат учебу в реальном пространстве, в классных комнатах. Также принято решение о систематическом тестировании школьных учителей.



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