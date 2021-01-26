

В 2020 году количество смертей в Грузии увеличилось

26.01.2021 13:12





По состоянию на 31 декабря 2020 года общее количество смертей от всех причин в Грузии превышает аналогичный показатель в предыдущие годы. Об этом говорится в отчете Национального центра по контролю заболеваний и общественного здравоохранения под названием «Год с COVID-19».



В частности, согласно исследованию, по состоянию на 31 декабря 2020 года в Грузии умерли 49 074 человека, тогда как в 2015-2019 годах средний уровень смертности составлял 48 179 человек.



По состоянию на 31 декабря 2020 года среди пациентов с коронавирусом погибло 2528 человек (летальность 1,1%). В то же время пациенты в возрасте до 70 лет со смертельным исходом от COVID-19 составляли 43 процента, 30 процентов были в возрасте 70-79 лет, а 27 процентов — пациенты старше 79 лет. По полу 55,4 процента составляли мужчины и 44,6 процента — женщины.



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