

Гамкрелидзе: Согласно исследованиям, около 60% населения согласны пройти вакцинацию

26.01.2021 14:06





«На протяжении определенного периода нами проводится социологическое исследование и от 50 до 60% людей согласны пройти вакцинацию», — заявил руководитель Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.



По его словам, тот факт, что определенное количество людей отказывается от вакцинации, обусловлено мощным «антиваксеровским движением» в стране. Гамкрелидзе считает, что население не информировано о вакцинации должным образом и призывает СМИ внести в это свой вклад.



«Путь к победе над пандемией проходит по 3-4 направлениям: разумные и своевременные ограничения (соблюдение баланса ограничений), массовая вакцинация населения и использование т.н противовирусных препаратов прямого действия, что, я уверен, будет уже в этом году. По прошествии определенного периода времени вирус завершает свой так называемый биологический цикл, он несколько ослабевает и в течение года превращается в относительно слабый вирус или в сезонный вирус, такой как вирус гриппа. Но, как вы знаете, все это предмет теоретического обсуждения», — заявил Амиран Гамкрелидзе.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





