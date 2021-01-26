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Гамкрелидзе: Согласно исследованиям, около 60% населения согласны пройти вакцинацию
26.01.2021 14:06
«На протяжении определенного периода нами проводится социологическое исследование и от 50 до 60% людей согласны пройти вакцинацию», — заявил руководитель Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.
По его словам, тот факт, что определенное количество людей отказывается от вакцинации, обусловлено мощным «антиваксеровским движением» в стране. Гамкрелидзе считает, что население не информировано о вакцинации должным образом и призывает СМИ внести в это свой вклад.
«Путь к победе над пандемией проходит по 3-4 направлениям: разумные и своевременные ограничения (соблюдение баланса ограничений), массовая вакцинация населения и использование т.н противовирусных препаратов прямого действия, что, я уверен, будет уже в этом году. По прошествии определенного периода времени вирус завершает свой так называемый биологический цикл, он несколько ослабевает и в течение года превращается в относительно слабый вирус или в сезонный вирус, такой как вирус гриппа. Но, как вы знаете, все это предмет теоретического обсуждения», — заявил Амиран Гамкрелидзе.
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