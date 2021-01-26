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В Тбилиси суточный эпидемиологический показатель равен 6%


26.01.2021   15:56


По словам заместителя руководителя Национального центра по контролю за заболеваниями Пааты Имнадзе, в Тбилиси за последние 24 часа уровень заболеваемости коронавирусом составил 6%. Об этом Имнадзе сообщил Netgazeti.

Речь идет о соотношении новых случаев заражения с количеством проведенных тестов.

Сегодня, 26 января, премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что как только эпидемиологический показатель упадет ниже 4%, в стране заработают образовательные учреждения. По его словам, это важнейший шаг, который предстоит сделать правительству Грузии.

«Мы очень хорошо понимаем, что значит для школьников и их родителей оставаться дома в течение длительного времени и что у них нет возможности физически присутствовать в классах. Как только эпидемиологическая ситуация нам позволит, и как только показатель упадет ниже 4%, мы, конечно, сделаем все возможное, чтобы задействовать работу этой чрезвычайно важной сфере, особенно для наших детей», — сказал Гахария.

Премьер также отметил, что с этой недели правительство начнет встречи с представителями туристического сектора и других «критически важных» секторов, чтобы к летнему сезону запустить работу туристического сектора, на который повлиял ряд нормативных актов и ограничений, связанных с пандемией.

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