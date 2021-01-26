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Для старшеклассников 5 стран объявлен конкурс на получение двухлетней стипендии
26.01.2021 16:50
Международная школа New School of Georgia объявляет открытый конкурс на получение двухлетней стипендии для старшеклассников из Грузии, Армении, Азербайджана, Беларуси, Молдовы и Украины. Об этом сообщили в представительстве ЕС в Грузии.
По данным организации, инновационный довузовский курс включает двухлетнюю программу «Международного бакалавриата» (IB).
Расходы на образование, жилье, учебные материалы и медицинское страхование полностью финансируются Европейским Союзом.
«Программа стипендий для европейских школ Восточного партнерства способствует сотрудничеству, межкультурному взаимопониманию, толерантности, поддержке фундаментальных ценностей и, в то же время, углублению знаний о ЕС», - поясняют в представительстве ЕС в Грузии.
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