

Для старшеклассников 5 стран объявлен конкурс на получение двухлетней стипендии

26.01.2021 16:50





Международная школа New School of Georgia объявляет открытый конкурс на получение двухлетней стипендии для старшеклассников из Грузии, Армении, Азербайджана, Беларуси, Молдовы и Украины. Об этом сообщили в представительстве ЕС в Грузии.



По данным организации, инновационный довузовский курс включает двухлетнюю программу «Международного бакалавриата» (IB).



Расходы на образование, жилье, учебные материалы и медицинское страхование полностью финансируются Европейским Союзом.



«Программа стипендий для европейских школ Восточного партнерства способствует сотрудничеству, межкультурному взаимопониманию, толерантности, поддержке фундаментальных ценностей и, в то же время, углублению знаний о ЕС», - поясняют в представительстве ЕС в Грузии.



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