

Смертность на фоне коронавируса: отчет грузинских эпидемиологов

26.01.2021 17:27





За первые десять месяцев 2020 года показатель смертности в Грузии ниже предыдущего года на 0.6%. Об этом говорится в пятом по счету отчете Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья «Один год вместе с COVID-19».



Между тем с сентября 2020 года, на фоне увеличения случаев коронавируса, был зафиксирован и рост летальных случаев. В итоге, по данным на 31 декабря 2020 года, общее количество людей, скончавшихся по разным причинам в 2020 году, превысило показатели аналогичных периодов в предыдущие годы.



Если в 2015-2019 годах средний показатель смертности в Грузии по разным причинам составлял 48 179, то в 2020 году эта цифра составила 49 074.



При этом пик пришелся на 24 декабря. После этого число летальных исходов стало снижаться. В частности, ежедневные случаи смертности на 1 миллион населения с 11.6% снизились до 8.2%.



В медсправках о смерти граждан с коронавирусом было указано, что у 62.2% были различные сопутствующие хронические заболевания. Из них у 52% наблюдались кардиоваскулярные заболевания и гипертензия, диабет был выявлен у 17.3%, онкологические заболевания — у 4.3%, хроническое заболевание легких — у 2.3%.



В случае всех скончавшихся пациентов заболевание протекало тяжело или критически и во всех случаях выявлялась дыхательная недостаточность. У 98.2% наблюдалась пневмония, у 25.4% — респираторный дистресс-синдром, у 23.5% — сердечная недостаточность.



Случаи смертности из-за осложнений основных заболеваний, вызванных коронавирусом по данным на 31 декабря 2020 года:



Печеночная недостаточность — 29



Сепсис — 152



Острая почечная недостаточность — 252



Сердечная недостаточность — 452



Респираторный дистресс-синдром — 489



Пневмония — 1888



Дыхательная недостаточность — 1922



Ковид – 19 — 1922



Первый случай коронавируса в Грузии был выявлен 26 февраля 2020 года. С тех пор в Грузии зафиксировали более 254 тысяч случаев коронавируса. Выздоровели боле 244 тысяч, скончались 3 096 пациентов.



Согласно данным на 31 декабря показатель выздоровевших от коронавируса пациентов достиг 94%, скончались 1.1%.



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