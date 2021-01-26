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В Аджарии началось тестирование на COVID-19 сотрудников администраций школ и педагогов


26.01.2021   20:26


В Аджарии в связи с возобновлением учебного процесса в классах, с первого февраля в масштабах региона началось тестирование на коронавирус учителей и сотрудников администрации школ.

По информации Министерства образования Аджарии, до 9000 учителей и сотрудников администрации пройдут тестирование по всему региону.

В процессе тестирования участвуют Центр общественного здоровья с его региональными отделениями, аджарское отделение Центра по контролю заболеваний, а также поликлиники Батуми.

Представители общественного здравоохранения Аджарии предоставили учителям и сотрудникам администрации школы инструкции и разъяснения по правилам безопасности и рекомендациям по охране здоровья.

Сегодня с процессом тестирования в Батумской государственной школе №1 ознакомились министр образования, культуры и спорта Аджарии Майя Хаджишвили и министр здравоохранения региона Нино Нижарадзе.

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