

Гамкрелидзе: человечество вернется к привычному ритму жизни через год-полтора

26.01.2021 21:28





Руководитель Национального центра по контролю за заболеваниями Амиран Гамкрелидзе говорит, что NCDC периодически сами проводят социологические исследования, согласно которым, доверие к вакцине в разные периоды колеблется от 50% до 60%.



«В ноябре этот показатель был выше. У людей было больше надежды, они надеялись, потому что в то время выросла смертность, была сложная ситуация. Затем это число сократилось. Не могу сказать, что снижение статистически очень достоверно. Речь идет не только о ковид-вакцине. Как вы знаете, антивакцинное движение очень сильно и в мире, и у нас. На мой взгляд, одна из главных причин этого - отсутствие правильной информации среди населения. Поэтому вы должны помочь», - обратился он к журналистам.



Гамкрелидзе также сказал, что путь к победе над пандемией проходит по нескольким направлениям.



• «Правильное и своевременное введение ограничений. Найдите золотую середину между ограничениями и меньшим давлением.

• Массовая вакцинация населения.

• Противовирусные препараты прямого действия и их потребление, я уверен, что летом это будет.

• И то, что вирус завершит свой биологический цикл и в течении года превратится в слабый вирус или сезонный вирус, такой как грипп».



По его расчетам, человечество вернется к привычному ритму жизни через год - полтора.



«К тому привычному образу жизни, когда мы вместе и везде передвигались, когда не носили масок, ходили, путешествовали и т.д. - человечество, по моим личным расчетам и прогнозам, вернется к этому примерно через год, полтора», - сказал Гамкрелидзе.



Число людей, инфицированных коронавирусом во всем мире, превысило 100 миллионов, число умерших - 2 миллиона.



В Грузии вирус подтвержден у более чем 200 тысяч человек, скончались более 3 тысяч.





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