

Народ против правительства - институт свободы подаст иск в Конституционный суд

26.01.2021 21:29





Народ против правительства - институт свободы начинает подавать коллективные иски в Конституционный суд. Об этом изданию «Табула» рассказала юрист организации Гванца Кварацхелия.



Как разъяснила нам Кварацхелия, ограничения, введенные правительством в связи с новым коронавирусом, не имеют конституционно-законодательной основы, в связи с чем, организация обжалует все те ограничения, которые действуют в стране сегодня.



«Правительство Грузии не ограничено законодательной базой, к тому же не подлежит контролю и со стороны законодательного органа. Единственным конституционным органом, где люди могут отстаивать свои права, остается Конституционный суд. Таким образом, мы составляем коллективные иски и обращаемся в Конституционный суд, чтобы защитить права предпринимательства и собственности этих людей, и кроме того, должно стать прогнозируемым, когда эти люди смогут продолжить свою деятельность. При нынешней законодательной базе этого предвидения не существует», - говорит Гванца Кварацхелия.



С требованием снятия ограничений перед зданием канцелярии правительства проводится акция под лозунгом #социальныйвзрыв, организаторами которой являются компании и гражданские активисты, также пострадавшие от ограничений, и которых поддерживают некоторые оппозиционные политики.



Первая акция состоялась 24 января, во время этой акции протестующие предъявили правительству 48-часовой ультиматум. После же истечения срока ультиматума они приняли решение подать коллективную жалобу в Конституционный суд.





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