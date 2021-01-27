

В Грузии выявлено 742 новых случая инфицирования коронавирусом

27.01.2021 11:18





За последние 24 часа в Грузии выявлено 742 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил заместитель руководителя операционного штаба при межведомственном координационном совете Бердия Сичинава на брифинге, проведенном в администрации правительства.



Он рассказал о связанной с коронавирусом новейшей статистике на 27 января, которая опубликована на Stopcov.ge.



«В рамках интенсивного тестирования за последние 24 часа проведено 18 007 тестов, отсюда 10 627 на антигены и 7 380 PCR. В результате проведенного тестирования, за последние 24 часа выявлено 742 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет – 255 564.



За последние сутки выздоровели 1 081 человек, в целом же количество выздоровевших выросло до 245 527.



К сожалению, за последние 24 часа у нас 12 новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 3 108 человек.



Из выявленных за сутки 742 новых случаев коронавируса 340 зафиксированы в Тбилиси, в Аджарии – 33, в Имеретии – 89, в Квемо Картли – 31, в Шида Картли – 49, в Гурии – 21, в Самегрело и Земо Сванетии – 70, в Кахетии – 75, в Мцхета-Мтианети – 20, в Самцхе-Джавахети – 12, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванетии – 2.



На данном этапе у нас 6 903 активных случая. В больницах лечатся 2 842 человека, в том числе в Тбилиси – 1 395, в Аджарии - 214, в Имерети – 564. Тяжелых пациентов – 670, в том числе в Тбилиси – 310, в Аджарии – 48, в Имерети – 173. Отсюда на аппарате искусственного дыхания 177 лиц, в том числе в Тбилиси – 134, в Аджарии – 1, в Имеретии – 20.



В клинических гостиницах находятся 347 человек, в том числе в Тбилиси – 174, в Аджарии – 121, в Имеретии – 15. На дому лечатся 3 714 человек.



В карантинном пространстве 497 человек, в том числе в Тбилиси – 204, в Аджарии – 90 и в Имеретии – 9.



На данном этапе на самоизоляции находится 17 915 человек, из них в Тбилиси – 11 231, в Аджарии – 887, в Имеретии – 1 689», - сообщил Бердия Сичинава.



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