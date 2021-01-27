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В Грузии за сутки выявили более тысячи нарушений ковид-ограничений
27.01.2021 12:21
За прошедшие сутки в Грузии выявлен 1 131 факт нарушений ограничений, введенных в стране из-за пандемии коронавируса, сообщает МВД.
За нарушение правила ношения маски за сутки оштрафовали 981 человека. Им придется выплатить штраф в размере 20 лари (6 долларов).
Кроме того, за минувшие сутки полиция привлекла к административной ответственности 150 человек, которых застали на улице после девяти вечера.
Нарушение правил изоляции и карантина влечет за собой административную ответственность и штраф в 2 000 лари (600 долларов) для физического лица и 10 000 лари (3 тысячи долларов) для юридического лица, а повторные штрафы предусматривают уголовную ответственность.
С 28 ноября в Грузии введено правило обязательного ношения масок на улице и запрет на передвижение с 9 вечера до 5 утра. Министерство внутренних дел призывает граждан соблюдать установленные ограничения,
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