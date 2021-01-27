

В России за сутки умерли 594 пациента с коронавирусом

27.01.2021 12:44





За последние сутки в России умерли 594 пациентов с коронавирусом. Всего за весь период пандемии от COVID-19 скончались 71 076 человек. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале в среду, 27 января.



Также за последние 24 в стране выявили 17 741 случаев заражения — это минимальное значение с октября 2020 года. Общее число инфицированных в 85 регионах за весь период возросло до 3 774 672.



Еще 27 922 человек выздоровели. Всего с начала пандемии вылечилось 3 202 483 пациента.



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