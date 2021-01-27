

Невестка бывшего депутата Энзела Мкояна бросилась с пешеходного моста в Ахалкалаки

27.01.2021 13:35





Сегодня, 27-го января, утром, около 10:00 в Ахалкалаки с пешеходного моста, соединяющего бывший 1-й военный городок с городом, бросилась женщина средних лет, сообщает JNews.ge



По словам очевидцев, до того, как броситься, женщина осуществила приседания. После забралась на водопроводные трубы у перил и сразу спрыгнула с моста. Женщина средних лет, полнотелая. По словам очевидцев, женщина пришла со стороны военного городка. Полицию вызвали очевидцы. Ещё до прихода полицейских и скорой женщина уже была мертва.



По имеющимся у нас данным, эта женщина Алина Ходикян - невестка бывшего неформального правителя Ахалкалаки Энзела Мкояна. В городе распространяются слухи, что ее довели до самоубийства.



На данный момент на месте работают полицейские и скорая помощь. Пешеходный мост временно закрыт для движения. По данному факту заведено уголовное дело по статье 115 УК Грузии (доведение до самоубийства).



Энзел Мкоян - депутат парламента Грузии многих созывов. В законодательный орган он попадал и от партии Саакашвили, и от партии Иванишвили. На последних выборах "Грузинская мечта" решила отказаться от его услуг, в связи с чем Мкоян решил баллотироваться самостоятельно.



Источники из Ахалкалаки также сообщают, что в последнее время соответствующие органы Грузии активно проводят проверки компаний Энзела Мкояна, в ходе которых выявлено множество нарушений. Среди них компания SJG, принадлежащие Мкояну бензоколонки, ГЭС и др.



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