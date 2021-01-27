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В Кутаиси проходит акция протеста с требованием отмены ограничений


27.01.2021   15:11


В Кутаиси перед зданием мэрии проходит акция протеста. Митингующие требуют снятия ограничений, введенных для превенции распространения коронавируса и намерены установить палатку в знак протеста.

По словам гражданского активиста Ники Нарсия, введенные в стране правила не имеют ничего общего с медицинскими вопросами и служат политическим целям.

«В течение 8 лет в стране не происходило ничего положительного, люди голодают, и теперь их запирают в своих домах. Это политические ограничения, они не служат медицинским целям, а лишь для контроля людей», - сказала Ника Нарсия.

Перед зданием мэрии мобилизованы правоохранительные органы.

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