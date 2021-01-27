|
|
|
В Кутаиси проходит акция протеста с требованием отмены ограничений
27.01.2021 15:11
В Кутаиси перед зданием мэрии проходит акция протеста. Митингующие требуют снятия ограничений, введенных для превенции распространения коронавируса и намерены установить палатку в знак протеста.
По словам гражданского активиста Ники Нарсия, введенные в стране правила не имеют ничего общего с медицинскими вопросами и служат политическим целям.
«В течение 8 лет в стране не происходило ничего положительного, люди голодают, и теперь их запирают в своих домах. Это политические ограничения, они не служат медицинским целям, а лишь для контроля людей», - сказала Ника Нарсия.
Перед зданием мэрии мобилизованы правоохранительные органы.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна