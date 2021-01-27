

Гамкрелидзе: Инфраструктура и медперсонал готовы к началу вакцинации

27.01.2021 17:08





Глава Национального центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе заявил, что инфраструктура в стране подготовлена к началу вакцинации против коронавируса, но в дальнейшем необходимо будет увеличить возможности.



Он также сообщил, что врачи и медсестры прошли обучение. Как пояснил Гамкрелидзе, по всей стране открыто около 370 пунктов вакцинации, которые проводят до миллиона прививок в течение года в рамках плановой иммунизации.



«Согласно плану вакцинации, 1 670 000 человек будут вакцинированы от коронавируса дважды. Чтобы привить 60% населения, нам необходимо 3,9 миллиона вакцин. Когда начнется кампания массовой иммунизации, необходимо будет увеличить возможности. Вероятно, это будет весной, когда начнется кампания по вакцинации, до этого подготовлена инфраструктура, «холодовая цепь», обучены врачи и медсестры», - сказал Гамкрелидзе.



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