

Акция неповиновения переместилась в Имерети

27.01.2021 18:05





С утра в Кутаиси собрались гражданские активисты и сторонники оппозиции. Они установили палатку перед мэрией в центре Кутаиси и в очередной раз напомнили властям, что они не смирятся с фальсификацией выборов.



«Это не партийная акция, мы прежде всего кутаисцы и только потом члены партии, это неповиновение, эта палатка обязательно направится в Тбилиси и охватит все города Грузии», - говорит один из участников акции.



На акции с утра было мобилизовано большое количество полиции. Здесь же были и гражданские активисты, которые сознательно после выписки штрафа, вновь нарушили комендантский час и теперь уже ждут ареста.





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