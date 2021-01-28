

В Грузии выявлено 723 новых случая инфицирования коронавирусом

28.01.2021 11:25





За последние 24 часа в Грузии выявлено 723 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил заместитель руководителя операционного штаба при межведомственном координационном совете Бердия Сичинава на брифинге, проведенном в администрации правительства.



Он рассказал о связанной с коронавирусом новейшей статистике на 28 января, которая опубликована на Stopcov.ge.



«В рамках интенсивного тестирования за последние 24 часа проведено 17 850 тестов, отсюда 10 718 на антигены и 7 132 PCR.



В результате проведенного тестирования, за последние 24 часа выявлено 723 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет – 256 287.



За последние сутки выздоровели 932 человека, в целом же количество выздоровевших выросло до 246 459.



К сожалению, за последние 24 часа у нас 19 новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 3 127 человек.



Из выявленных за сутки 723 новых случаев коронавируса 321 зафиксирован в Тбилиси, в Аджарии – 33, в Имеретии – 121, в Квемо Картли – 27, в Шида Картли – 52, в Гурии – 9, в Самегрело и Земо Сванетии – 78, в Кахетии – 42, в Мцхета-Мтианети – 16, в Самцхе-Джавахети – 23, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванетии – 1.



На данном этапе у нас 6 675 активных случаев. В больницах лечатся 2 770 человека, в том числе в Тбилиси – 1 369, в Аджарии - 208, в Имерети – 546. Тяжелых пациентов – 662, в том числе в Тбилиси – 311, в Аджарии – 49, в Имерети – 163. Отсюда на аппарате искусственного дыхания 171 лиц, в том числе в Тбилиси – 127, в Аджарии – 2, в Имеретии – 19.



В клинических гостиницах находятся 346 человек, в том числе в Тбилиси – 183, в Аджарии – 115, в Имеретии – 14. На дому лечатся 3 559 человек.



В карантинном пространстве 538 человек, в том числе в Тбилиси – 219, в Аджарии – 116 и в Имеретии – 9.



На данном этапе на самоизоляции находится 17 042 человека, из них в Тбилиси – 10 718, в Аджарии – 859, в Имеретии – 1 586», - сообщил Бердия Сичинава.



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