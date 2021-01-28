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В Грузии от коронавируса умерли еще 19 человек


28.01.2021   11:25


В Грузии от коронавируса скончались еще 19 человек. «К сожалению, за последние 24 часа зафиксировано 19 новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 3 127 человек», - говорится в информации, которую распространяет администрация правительства Грузии.

В Грузии выявлено 723 новых случая инфицирования коронавирусом, в стране за последние 24 часа проведено 17 850 тестов.

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