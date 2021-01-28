

Молодежная организация «Европейской Грузии» провела акцию-перфоманс перед зданием парламента

28.01.2021 12:45





Молодежная организация «Европейской Грузии» провела акцию-перфоманс протеста перед зданием парламента.



Участники акции символически прикрепили к воздушным шарам мандаты. По их словам, работа парламента нелегитимна, а объявленный оппозицией бойкот и отказ от мандатов — единственно верное решение.



«Мы еще раз напомним грузинскому обществу о сфальсифицированных Иванишвили выборах, искусственно обостренном политическом кризисе, а затем и попытке его скрыть и избежать ответственности. Вхождение в нынешний парламент лишает смысла выборов, потому что Иванишвили вместе с «Грузинской мечтой» украл у грузинского народа права, гарантированные Конституцией. Следовательно, отказ оппозиции от мандатов, бойкот и объявление досрочных выборов — единственное рациональное и прагматичное решение, созданное для разрядки неблагоприятной ситуации. Вместе с тем, должны быть соблюдены два других условия — изменение избирательной системы и освобождение политзаключенных», — заявил один из участников акции.





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