

«Дело картографов»: у суда проходит акция в поддержку обвиняемых

28.01.2021 16:36





У здания Тбилисского городского суда собрались активисты, граждане и политики, поддерживающие Иверия Мелашвили и Наталью Ильичеву, задержанных по так называемому «Делу картографов». Они требуют их освобождения.



Активист Нодар Рухадзе считает, что дело политически мотивировано, а доказательств вины задержанных не существует:



«Мы считаем, что эти люди невиновны. В их деле не фигурирует ни одно доказательство и ни один факт, подтверждающий вину. Это дело полностью политически мотивировано и в целом является хорошей иллюстрацией того, насколько согласованно в этой стране работают прокуратура, суд и парламент», — заявил Рухадзе.



У лидера партии «Гирчи — больше свободы» Зураба Джапаридзе нет конкретных ожиданий в этом деле, поскольку он не верит в независимость суда.



Также, до начала процесса заявление сделала адвокат Ильичевой Нестан Лондаридзе:



«Наше требование — сменить самую строгую меру пресечения на более мягкую. Мы считаем, что заключение снижает (эфективность) и препятствует справедливому судебному разбирательству, а также праву сторон защищать себя, поскольку у обвиняемых нет возможности полностью ознакомиться с материалами дела», — заявила она.



Как писало Netgazeti, сегодня стало известно, что прокуратура Грузии потребует залог вместо дальнейшего тюремного заключения.



«Вина обвиняемых доказана по довольно высоким стандартам. Все на поверхности, мы все стали свидетелями их признания. Соответственно, поскольку расследование об их действиях завершено, на сегодняшнем процессе мы обратимся к суду с ходатайством о замене заключения на залог. На данном этапе мы не считаем нужным использовать самую строгую меру пресечения», — заявил прокурор.



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