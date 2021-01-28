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Задержанных по делу Давид-Гареджи освободили под залог
28.01.2021 17:09
Тбилисский городской суд изменил меру пресечения для фигурантов «дела картографов» Ивери Мелашвили и Натальи Ильичёвой. Они вышли на свободу под залог в 20 тысяч лари (6 тысяч долларов) на каждого.
Кроме того, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и освободил Ивери Мелашвили от занимаемой в МИД Грузии должности – до завершения следствия. Мелашвили и Ильичёвой также запретили покидать пределы Грузии.
Ранее в прокуратуре заявили, что не считают целесообразным «применение самой строгой меры пресечения» и обратились в суд с ходатайством об освобождении Мелашвили и Ильичёвой под залог в 30 тысяч лари (9 тысяч долларов).
Отметим, что заседание тбилисского городского суда сегодня проходило на фоне акции протеста.
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