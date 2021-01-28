

GNCC: телеканал «Mtavari Arkhi» нарушил закон показав в эфире «непристойный кадр»

28.01.2021 17:11





Национальная комиссия по коммуникациям Грузии (GNCC) приняла решение по делу о сюжете вышедшем в эфире телеканала «Mtavari Arkhi». По мнению комиссии, телеканал показал непристойные кадры. Однако, комиссия не стала применять какие-либо санкции.



Речь идет о сюжете в передаче, которая вышла в эфир 12 декабря 2020 года. Сюжет касался первого заседания парламента десятого созыва. В программе звучали комментарии записанные журналистом Бекой Хоршия, и освещались негативные стороны однопартийного парламента. В ней также содержится кадр с министром финансов Иване Мачавариани, вызвавший споры в GNCC.



Основанием для запуска судебного производства явилась служебная карта главного специалиста отдела аудиовизуальных услуг Комиссии по связи Теймураза Коридзе от 28 декабря 2020 года.



По мнению GNCC, сюжет, транслируемый на «Mtavari Arkhi», содержит действия (высказывания), противоречащие установленным в обществе этическим нормам, эти неэтичные действия (высказывания) не имеют социально-политической, культурной, образовательной и научной ценности и явно ущемляют достоинство человека и гражданина и его основные права. Соответственно, в нем есть признаки нарушения пункта 4 статьи 56 Закона Грузии «О телерадиовещании».



Решение комиссии прокомментировал гендиректор телеканала «Mtavari Arkhi» Ника Гварамия.



«Ликуй, народ, выискался цензор и включили нам цензуру», — написал он в Facebook.



Само рассмотрение такого вопроса ведомством вызвало критику со стороны «Коалиции за адвокацию медиа», которая объединяет более десятка грузинских НПО. В коалиции считают, что GNCC действует с нарушением законодательства.



По их мнению, попытка Национальной комиссии по коммуникациям осуществить вмешательство в контент вещателя категорически неприемлема, поскольку у GNCC нет на это полномочий.



Коалиция отмечает, что признание такого действия законным, приведет к контролю над содержанием СМИ, что является самой строгой формой ограничения свободы слова. По их мнению, установление практик, несовместимых с законодательством и Конституцией Грузии, является прямой угрозой осуществления цензуры.



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