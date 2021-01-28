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Торнике Шенгелия попал в символическую пятерку Евролиги


28.01.2021   21:23


Капитан сборной Грузии по баскетболу и форвард московского ЦСКА Торнике Шенгелия попал в символическую пятерку XXII тура Евролиги по версии издания Eurohoops.

В отчетном туре ЦСКА на выезде обыграл берлинскую "Альбу" 71:68, а Шенгелия стал самым результативным игроком матча, набрав 20 очков.

"В матче против "Альбы" ЦСКА играл без своего привычного лидера Майка Джеймса (дисквалификация) и травмированного Уилла Клайберна. В такой ситуации кто-то должен был взять на себя роль лидера и этим кем-то стал Шенгелия. Его 20 очков в малорезультативной игре стали ключевыми в победе ЦСКА. Особенно важными стали два точных штрафных броска в его исполнении в конце матча. В тот момент ЦСКА выигрывал у "Альбы" всего одно очко", - пишет издание об игре Шенгелия.

В текущем сезоне Шенгелия впервые попал в символическую пятерку Евролиги. Помимо грузинского форварда в список попали: Ник Вейлер-Бабб ("Бавария"), Норрис Коул ("Вийербан"), Кевин Пантер ("Олимпиакос") и Ян Веселы ("Фенербахче"). Лучшим тренером отчетного тура назван бывший наставник сборной Грузии – Игор Кокошков, ныне возглавляющий "Фенербахче".

Шенгелия перешел в ЦСКА летом прошлого года из испанской "Басконии". Контракт 29-летнего форварда с "армейцами" рассчитан на три года.

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