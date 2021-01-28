

Ивери Мелашвили: Обвинение настолько абсурдно, что в нем, кроме политического, нет никакого другого содержания

28.01.2021 22:55





Обвинение настолько абсурдно, что в нем, кроме политического, нет никакого другого содержания. Произошло ажитирование в предвыборный период, и это было «очернение» политических оппонентов во время выборов, - заявил бывший начальник Службы делимитации, демаркации государственной границы и пограничных отношений, обвиняемый по т.н. делу картографов Ивери Мелашвили в передаче «360 градусов» на телеканале «Палитраньюс».



По оценке Мелашвили, заявления, сделанные после того, как были задержаны он и Наталья Ильичева, означали то, что кто-то заинтересован в том, чтобы испортились отношения между Грузией и ее партнером.



Мелашвили сообщил и о том, что во время его опросов в прокуратуре существовал общий вопрос, действовал ли он по поручению кого-либо, однако, при этом никакое конкретное лицо не упоминалось.



«Главный аргумент прокуратуры – это пресловутая карта масштаба 1:200 000. Никогда граница между Азербайджаном и Грузией не обозначалась на согласованных участках так, как это дается на этой карте, поскольку сама эта карта является аномалией – одной большой ошибкой, с множеством неточностей и погрешностей», - заявил Ивери Мелашвили.



Для справки, обвиняемые в совершении действий, направленных против территорий Грузии, Ивери Мелашвили и Наталья Ильичева сегодня были освобождены в зале суда. Судья Лела Каличенко заменила им меру пресечения в виде заключения под стражу на залог по 20 тысяч лари каждому.





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