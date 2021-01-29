

Граждане страны за два часа собрали сумму, необходимую для выплаты залога картографов

29.01.2021 10:34





Сумма для залога обвиняемых в совершении действий, направленных против территорий Грузии Ивери Мелашвили и Натальи Ильичевой уже полностью собрана гражданами. Эту информацию распространяет движение «Позор».



«Через два часа после размещения номера счета, сумма залога, 40 000 лари полностью собрана! Спасибо всем людям, борющимся за свободу!», - говорится в информации, опубликованной на официальной странице движения «Позор» в Facebook.



Для справки, обвиняемые в совершении действий, направленных против территорий Грузии, Ивери Мелашвили и Наталья Ильичева освобождены в зале суда. Судья Лела Каличенко заменила им меру пресечения в виде заключения под стражу на залог по 20 тысяч лари каждому.



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