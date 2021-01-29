

По случаю праздника Сурб Саргис в церкви Сурб Геворг в Тбилиси состоится предпраздничная церемония

29.01.2021 11:48





По благословению Патриарха Армении Гарегина II День полководца Сурб Саргиса был объявлен днем благословения молодежи.



29 января 2021 года в 15:00 по инициативе епархии Армянской апостольской церкви в Грузии состоится паломничество к часовне «Сурб Саргис» в Харпухи, Тбилиси. Шествие паломников начнется со двора церкви «Сурб Эчмиадзин» в Авлабари, а затем направится к часовне «Сурб Саргис». После зажжение свечей и молитвы, паломники отправятся шествием к главному собору «Сурб Геворг» на Майдане.



В 17:00 в храме «Сурб Геворг» состоится предпраздничная церемония «Сурб Саргис», пройдет освящение молодежи и будут розданы соленые лепешки.



30 января в 11:00 в главном кафедральном соборе «Сурб Геворг» состоится Божественная литургия, посвященная памяти полководца Сурба Саргиса, его сына Мартироса и 14 воинов.



Полководец Сурб Саргис — один из самых любимых святых. Его пытали за христианскую веру вместе с сыном Мартиросом и 14 солдатами.



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