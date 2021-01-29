

В тюрьмах Грузии с 1 февраля вновь разрешат краткосрочные свидания

29.01.2021 12:17





Право на краткосрочные свидания, предусмотренное Кодексом о заключении для обвиняемых и осужденных, содержащихся в пенитенциарных учреждениях, будет восстановлено с 1 февраля, сообщает Специальная пенитенциарная служба.



После снятия первого этапа ограничений в пенитенциарной системе с целью предотвращения распространения коронавируса обвиняемые и осужденные с 25 мая прошлого года получили возможность вновь пользоваться краткосрочными свиданиями. Однако, с 28 ноября это право вновь было приостановлено, говорится в сообщении.



Изначально запрет на свидания в тюрьмах действовал до 1 января, однако был продлен еще на месяц.

Сейчас с пенитенциарной системе с целью предотвращения распространения COVID-19 проводится поголовное тестирование контингента. По данным Минюста Грузии, к этому времени из девяти тысяч заключенных протестировано 6 654 человека. 113 оказались инфицированными.



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