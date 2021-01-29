

За нарушение ковид-ограничений в Грузии оштрафованы еще 837 человек

29.01.2021 12:39





За прошедшие сутки в Грузии выявлено 837 нарушений ограничений, введенных для превенции распространения коронавируса. Об этом сообщается на сайте министерства внутренних дел.



Чаще всего жители Грузии нарушают правило ношения масок. За сутки из-за этого оштрафованы были 710 человек — на 20 лари каждый.



Также к административной ответственности привлечены 127 физических лиц, которых застали на улице после девяти вечера.



Нарушение правил изоляции и карантина влечет за собой административную ответственность и штраф в 2 тысячи лари (600 долларов) для физического лица и 10 тысяч лари (3 тысячи долларов) для юридического лица, а повторные штрафы предусматривают уголовную ответственность.



МВД призывает граждан соблюдать установленные ограничения. С 28 ноября в Грузии действуют обязательное для всех правило ношения маски на улице и запрет на передвижение с 21:00 до пяти утра.



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