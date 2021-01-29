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«Макдональдс Грузия» выражает солидарность забастовке рестораторов
29.01.2021 15:37
Сеть ресторанов McDonald's не сможет присоединиться к забастовке более 150 ресторанов в Тбилиси. Об этом BM.GE сообщил основатель «Макдональдс Грузия» Темур Чкония.
Как поясняет бизнесмен, он выражает солидарность протесту рестораторов, однако из-за условий договора с «Макдоналдсом» не сможет присоединиться.
«Мы искренне поддерживаем и выражаем солидарность, мы рядом с ними в любое время, но к нашему сожалению, мы не можем присоединиться к этой акции. Единственная причина, это условия контракта с McDonald's. Мы являемся частью мира McDonald's, мы не в отдельности, и в соответствии с той политикой, проводимой McDonald's в мире, а также исходя из нашего договора, мы не имеем права участвовать в таких акциях», - заявил Темур Чкония.
Напомним, что 30 января до 150 ресторанов Тбилиси в знак бойкота прекратят работу на 24 часа.
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