

В Грузии школьники смогут остаться на дистанционном обучении по решению родителей

29.01.2021 19:01





При желании учащиеся государственных школ Грузии смогут продолжать обучение дистанционно. Об этом сегодня на брифинге заявила замглавы Минобразования Екатерина Дгебуадзе.



С 1 февраля к очному обучению вернутся школы во всех регионах страны, за исключением Тбилиси, Кутаиси и Рустави, где число новых случаев заражения Covid-19 по-прежнему остается высоким.



Родители, желающие оставить детей на «дистанционке», должны обратиться к администрации школы и пройти электронную регистрацию на этом сайте.



При этом в Минобразования отмечают, что в Зугдиди, Телави, Зестафони, Гардабани, Поти, Марнеули, Батуми, Кобулети и Гори ученики 1-4 классов обязаны будут посещать уроки в школах. Индивидуальные онлайн-уроки в данном случае исключены. Одновременно на дистанционное обучение могут перевести весь класс, если как минимум 60% учеников изъявят такое желание.



Дгебуадзе отметила, что все школы строго соблюдают меры безопасности. Для этого Минобразования обеспечило их медицинскими масками, средствами гигиены, дистанционными термометрами и так далее.



Образовательным учреждениям разрешается самостоятельно определять продолжительность уроков и график смен. С учетом возможностей инфраструктуры допускается и смешанная модель обучения. При этом рабочим днем в школах должна оставаться суббота.



Школа также обязана обеспечить индивидуальную или групповую работу с учениками, которые не могли подключиться к дистанционному обучению.



Раз в две недели на коронавирус будут тестировать как минимум 20% сотрудников всех образовательных учреждений – как педагогов, так и административный персонал. Чтобы вести учет всем трудоустроенным в школах придется зарегистрироваться на специальном сайте Минздрава Грузии.



Как ожидается, очная учеба в школах Тбилиси, Кутаиси и Рустави возобновится не раньше 1 марта. В правительстве Грузии допустили, что это может произойти и раньше, если показатель выявляемости новых случаев коронавируса в течение недели будет сохраняться на уровне ниже 4%.



18 января в государственных школах Грузии завершились зимние каникулы. На дистанционном обучении оставили учеников в 10 городах страны – Тбилиси, Кутаиси, Рустави, Телави, Зугдиди, Зестафони, Гори, Поти, Марнеули, Гардабани, а также во всех населенных пунктах Аджарии. Многие дети не посещают школы уже третий семестр.



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