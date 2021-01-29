

В Грузии священнослужителя сослали в монастырь за скандальную проповедь

29.01.2021 20:26





По информации Патриархии Грузинской Православной Церкви (ГПЦ), деканоз Тадеоз Саралидзе, который в своих проповедях озвучивал ксенофобские, ненавистнические высказывания, а также распространял теории заговора о коронавирусе, был сослан в монастырь.



«В связи с общественным интересом сообщаем, что священнослужитель Чиатурской и Сачхерской епархии деканоз Тадеоз Саралидзе понесет церковное наказание (епитимья) прибыванием в монастыре на определенный срок», — сообщили в Патриархии.



Напомним, скандальная проповедь деканоза Тадеоза Саралидзе была опубликована в соцсетях 24 января и получила большой общественный резонанс. Позже Служба связи с общественностью Грузинской православной церкви (ГПЦ) опубликовала письмо деканоза Тадеоза Саралидзе. В нем священнослужитель извиняется за свою проповедь.



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