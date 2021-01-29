

В Батуми в результате падения со стройки погиб рабочий

29.01.2021 22:08





В поселке Ангиси в Батуми с одного из строящихся корпусов упал и погиб рабочий.



Прибывшая на место группа скорой помощи обнаружила 35-летнего мужчину уже мертвым.



В связи с происшествием на месте были мобилизованы правоохранители.



По сообщению МВД, расследование начато по второй части статьи 240 УК Грузии, которая подразумевает нарушение правил безопасности при строительстве.



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