

В Грузии выявлено 676 новых случаев инфицирования коронавирусом

30.01.2021 11:52





Согласно информации, опубликованной на Stopcov.ge, в рамках интенсивного тестирования за последние 24 часа проведено 19 989 тестов, отсюда 13 126 на антигены и 6 863 PCR.



В результате проведенного тестирования, за последние 24 часа выявлено 676 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет – 257 632.



За последние сутки выздоровели 1 441 человек, в целом же количество выздоровевших выросло до 248 537.



За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 11 новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 3 159 человек.



Из выявленных за сутки 676 новых случаев коронавируса 253 зафиксированы в Тбилиси, в Аджарии – 44, в Имеретии – 139, в Квемо Картли – 29, в Шида Картли – 41, в Гурии – 14, в Самегрело и Земо Сванетии – 72, в Кахетии – 47, в Мцхета-Мтианети – 14, в Самцхе-Джавахети – 20, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванетии – 3.



На данном этапе в Грузии 5 910 активных случаев инфицирования коронавирусом. В больницах лечатся 2 694 человека, в том числе в Тбилиси – 1 338, в Аджарии - 192, в Имерети – 513. Тяжелых пациентов – 589, в том числе в Тбилиси – 263, в Аджарии – 44, в Имеретии – 148. Отсюда на аппарате искусственного дыхания 175 лиц, в том числе в Тбилиси – 135, в Аджарии – 2, в Имеретии – 13.



В клинических гостиницах находятся 311 человек, в том числе в Тбилиси – 184, в Аджарии – 94, в Имеретии – 12. На дому лечатся 2 905 человек.



В карантинном пространстве 530 человек, в том числе в Тбилиси – 224, в Аджарии – 110.



На данном этапе на самоизоляции находится 17 105 человек, из них в Тбилиси – 10 923, в Аджарии – 815, в Имеретии – 1 507.



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