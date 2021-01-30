

В Грузии от коронавируса умерли еще 11 человек

30.01.2021 11:52





В Грузии от коронавируса скончались еще 11 человек. «К сожалению, за последние 24 часа зафиксировано 11 новых случаев смерти от коронавируса.



С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 3 159 человек. Об этом говорится в информации, которую распространяет администрация правительства Грузии.



В Грузии выявлено 676 новых случаев инфицирования коронавирусом, в стране за последние 24 часа проведено 19 989 тестов.



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