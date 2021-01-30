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Сегодня в Грузии до 200 ресторанов проводят 24-часовую забастовку


30.01.2021   12:53


«Акцией 24-часовой забастовки мы хотим показать государству, как отразится на стране, если рестораны не смогут работать», — сказал глава Ассоциации рестораторов Грузии Шота Бурджанадзе в связи с запланированной сегодня акцией.

По его словам, цель акции — показать правительству, что гибель данного сектора станет проблемой не только для правительства, но и для населения.

«У нас простейшее требование к правительству. Мы не просим помощи, мы не требуем субсидий. Мы хотим продолжить обеспечивать работой 250 000 человек, которые были трудоустроены в нашем секторе и снять нагрузку с государства, которое обязано выплачивать 200 лари помощи этим людям», — сказал Шота Бурджанадзе.

Сегодня представители до 200 ресторанов намерены провести акцию перед Администрацией правительства Грузии.

Напоминаем, что около 200 ресторанов в Тбилиси закроют свою службу доставки на 24 часа.

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