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Сегодня в Грузии до 200 ресторанов проводят 24-часовую забастовку
30.01.2021 12:53
«Акцией 24-часовой забастовки мы хотим показать государству, как отразится на стране, если рестораны не смогут работать», — сказал глава Ассоциации рестораторов Грузии Шота Бурджанадзе в связи с запланированной сегодня акцией.
По его словам, цель акции — показать правительству, что гибель данного сектора станет проблемой не только для правительства, но и для населения.
«У нас простейшее требование к правительству. Мы не просим помощи, мы не требуем субсидий. Мы хотим продолжить обеспечивать работой 250 000 человек, которые были трудоустроены в нашем секторе и снять нагрузку с государства, которое обязано выплачивать 200 лари помощи этим людям», — сказал Шота Бурджанадзе.
Сегодня представители до 200 ресторанов намерены провести акцию перед Администрацией правительства Грузии.
Напоминаем, что около 200 ресторанов в Тбилиси закроют свою службу доставки на 24 часа.
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