

В Зугдиди обрушилось двухэтажное здание, спасатели достали из-под обломков 10-летнего ребенка

30.01.2021 19:05





В Зугдиди сотрудники Службы по управлению чрезвычайной ситуациями вытащили из-под обломков 10-летнего ребенка. Информацию об этом распространяет Служба по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии.



По сообщению ведомства ребенок доставлен в клинику.



«В центр управления чрезвычайными ситуациями «112» поступила информация о том, что на улице Царицы Тамары в Зугдиди обрушилось двухэтажное здание. Отмечалось, что под обломки попала несовершеннолетняя девочка.



Сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями своевременно явились на место происшествия и начали спасательную операцию. Спасатели в кратчайшее время освободили от обломков предполагаемое местонахождение ребенка и вытащили 10-летнюю девочку на безопасное место. Несовершеннолетняя была в контактном состоянии. Группа скорой медицинской помощи доставила девочку в клинику, где ей оказывается соответствующая помощь», - отмечается в информации.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





