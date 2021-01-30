|
|
|
К середине февраля Грузия получит 29 250 доз вакцины Pfizer
30.01.2021 22:51
«Сегодня мы уже получили окончательное подтверждение, что к середине февраля страна получит 29 250 доз вакцины Pfizer», — сообщила заместитель министра здравоохранения ГрузииТамар Габуния.
Как отметила Тамар Габуния, 18 января Грузия на платформу «Ковакс» направила запрос на получение антикороноварусной вакцины с указанием того, что страна полностью готова к приему вакцины Pfizer в кратчайшие сроки.
По ее словам, вакциной Pfizer будут привиты 15 тысяч работников сферы здравоохранения, а на следующих этапах будет проведена вакцинация других приоритетных групп.
«Вам известно, что к концу 2021 года планируется охватить 60 процентов населения страны», — сказала Тамар Габуния.
В первом и втором квартале Грузия получит более 300 тысяч доз AstraZeneca.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна