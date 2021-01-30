

К середине февраля Грузия получит 29 250 доз вакцины Pfizer

30.01.2021 22:51





«Сегодня мы уже получили окончательное подтверждение, что к середине февраля страна получит 29 250 доз вакцины Pfizer», — сообщила заместитель министра здравоохранения ГрузииТамар Габуния.



Как отметила Тамар Габуния, 18 января Грузия на платформу «Ковакс» направила запрос на получение антикороноварусной вакцины с указанием того, что страна полностью готова к приему вакцины Pfizer в кратчайшие сроки.



По ее словам, вакциной Pfizer будут привиты 15 тысяч работников сферы здравоохранения, а на следующих этапах будет проведена вакцинация других приоритетных групп.



«Вам известно, что к концу 2021 года планируется охватить 60 процентов населения страны», — сказала Тамар Габуния.



В первом и втором квартале Грузия получит более 300 тысяч доз AstraZeneca.





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