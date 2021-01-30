

EMC призывает госинспекцию изучить условия труда протестующих курьеров Glovo

30.01.2021 23:49

"Новости-Грузия"



Неправительственная организация «Центр изучения и мониторинга прав человека» (EMC) выразила поддержку протестующим курьерам сервиса доставки Glovo, призывав инспекцию труда незамедлительно изучить ситуацию.



В заявлении, распространенном EMC, отмечено, что во время пандемии именно курьерам приходится выполнять «важнейшие для общества функции», нередко рискуя своим здоровьем. В НПО считают недопустимым, чтобы вместо адекватного вознаграждения, во время пандемии наниматель допускал ухудшение условий их труда.



«Тяжелые условия труда сопровождаются ненадлежащим, унижающим достоинство обращением со стороны компании, трудностями, связанными с практикой выработки, и повышенными рисками безопасности из-за пандемии. Курьеры Glovo требуют улучшения условий труда, в том числе, сокращения времени ожидания заказов у ресторанов/на объектах выдачи, повышения тарифных ставок и изменения нереалистичной и несправедливой системы бонусов», — сказано в заявлении.



В EMC также подтвердили готовность помочь курьерам Glovo в защите их трудовых прав.



29 января у центрального офиса Glovo в Тбилиси прошла протестная акция. Улучшения условий труда требовали до трехсот курьеров. Менеджмент грузинского отделения компании обещает, что 10 февраля они проведут встречу с сотрудниками, у которых есть претензии. В Glovo надеются, что совместно им удастся разрешить все проблемы.



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