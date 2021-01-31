|
|
|
В Грузии от коронавируса умерли еще 19 человек
31.01.2021 11:46
За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 19 новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 3 178 человек.
Согласно информации, опубликованной на Stopcov.ge, в рамках интенсивного тестирования за последние 24 часа проведено 12 700 тестов, отсюда 7 777 на антигены и 4 923 PCR. В результате тестирования выявлено 479 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна