

В Грузии от коронавируса умерли еще 19 человек

31.01.2021 11:46





За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 19 новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 3 178 человек.



Согласно информации, опубликованной на Stopcov.ge, в рамках интенсивного тестирования за последние 24 часа проведено 12 700 тестов, отсюда 7 777 на антигены и 4 923 PCR. В результате тестирования выявлено 479 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.



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