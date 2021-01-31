

Возобновились подготовительные работы к строительству Намахванской ГЭС

31.01.2021 12:07





Сегодня утром возобновились подготовительные работы к строительству Намахванской ГЭС. В долине Риони, на месте, где работает техника, стянуты правоохранители.



В настоящее время противники строительства Намахванской ГЭС собираются на месте, где несколькими неделями ранее жители установили крест. Однако прибывшие на место участники акции обнаружили, что крест был перенесён.



Часть населения, проводящего митинг против строительства, считает проект опасным, а строительство ГЭС — предпосылкой экологической катастрофы. Протестующие говорят, что их протест носит мирный характер и будет продолжен.



Напомним, что мэрия Цхалтубо распространила информацию, согласно которой крест, установленный на территории Намахванской ГЭС, был перенесен в кафедральный собор Баграти.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





