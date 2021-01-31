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Родители школьников могут выбирать между дистанционным и очным обучением
31.01.2021 14:30
Согласно решению Координационного совета, с 1 февраля в общеобразовательных учреждениях по всей Грузии, за исключением Тбилиси, Кутаиси и Рустави, учебный процесс возобновится в классных комнатах.
По сообщению Министерства образования, науки, культуры и спорта, на основании распоряжения министра здравоохранения, ведомство оборудовало школы, в которых возобновляется учебный процесс, всеми необходимыми ресурсами. Соответственно, по заверению Минобразования, общеобразовательные учреждения полностью готовы к приему учащихся.
При этом в силе остаются рекомендации, выданные министерством в начале 2020-2021 учебного года, образовательным упреждениям, которые могут самостоятельно устанавливать как продолжительность занятий, так и их график.
«При планировании учебного процесса с учетом школьной инфраструктуры и с целью разгрузки школ разрешается использовать субботу в качестве учебного дня», — говорится в сообщении Минобразования.
Кроме того, если учителям придется проводить дополнительные дистанционные уроки, то по решению министерства, они будут получать соответствующую надбавку к зарплате.
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