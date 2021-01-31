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Завтра в Батуми возобновит работу городской транспорт


31.01.2021   20:18


Завтра в Батуми с 07:00 возобновит работу муниципальный общественный транспорт.

По сообщению мэрии Батуми, транспортные средства уже прошли дезинфекционную обработку.

Также были обработаны и остановки городских автобусов.

Меры по дезинфекции на транспорте будут проводиться ежедневно.

Муниципальный транспорт будет работать по следующему графику: с понедельника по пятницу с 07:00 до 21:00, а маршрутки — с 08:00 утра до 20:00 вечера.

Пассажиры должны носить в транспорте маски, также запрещено пользоваться транспортом стоя.

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