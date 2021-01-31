

Завтра в Батуми возобновит работу городской транспорт

31.01.2021 20:18





Завтра в Батуми с 07:00 возобновит работу муниципальный общественный транспорт.



По сообщению мэрии Батуми, транспортные средства уже прошли дезинфекционную обработку.



Также были обработаны и остановки городских автобусов.



Меры по дезинфекции на транспорте будут проводиться ежедневно.



Муниципальный транспорт будет работать по следующему графику: с понедельника по пятницу с 07:00 до 21:00, а маршрутки — с 08:00 утра до 20:00 вечера.



Пассажиры должны носить в транспорте маски, также запрещено пользоваться транспортом стоя.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





