|
|
|
Завтра в Батуми возобновит работу городской транспорт
31.01.2021 20:18
Завтра в Батуми с 07:00 возобновит работу муниципальный общественный транспорт.
По сообщению мэрии Батуми, транспортные средства уже прошли дезинфекционную обработку.
Также были обработаны и остановки городских автобусов.
Меры по дезинфекции на транспорте будут проводиться ежедневно.
Муниципальный транспорт будет работать по следующему графику: с понедельника по пятницу с 07:00 до 21:00, а маршрутки — с 08:00 утра до 20:00 вечера.
Пассажиры должны носить в транспорте маски, также запрещено пользоваться транспортом стоя.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна