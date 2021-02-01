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В ряде городов Грузии возобновилась работа муниципального транспорта
01.02.2021 11:35
С сегодняшнего дня в Батуми, Зугдиди, Гори, Поти и Телави возобновилась работа муниципального транспорта. В Тбилиси, Рустави и Кутаиси ограничение на работу транспорта по-прежнему остается в силе.
До 1 марта в Грузии остается в силе и ограничение на перемещение с 21:00 до 05:00.
По решению межведомственного координационного совета, в целях компенсации повышенной мобильности, в течение февраля по субботам и воскресеньям муниципальный транспорт не будет функционировать.
На данном этапе будет ограничена и работа междугороднего транспорта.
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