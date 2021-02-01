

В Грузии выявлено 240 новых случаев коронавируса

01.02.2021 11:57





В Грузии выявлено 240 новых случаев коронавируса. Информация об этом была недавно обновлена ​​на специальном сайте правительства stopcov.ge.



За последние 24 часа в стране выздоровел 681 человек. 16 пациентов умерли от коронавируса за последние сутки.



За последние 24 часа в стране было проведено 9056 тестов, в том числе 5490 с экспресс-тестом на антигены и 3566 с ПЦР-тестом.



Всего в Грузии выявлен 258 351 случай заражения коронавирусом, из которых 249 709 человека выздоровели и 3194 умерли.



474 человека находятся в режиме карантина, 2676 человек находятся под наблюдением в больнице, 268 человек — в ковид-гостинице.



31 января в Грузии было выявлено 479 новых случаев коронавируса, выздоровел 491 пациент.





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