

За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли 16 пациентов

01.02.2021 12:03





За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли 16 пациентов.



Информация об этом была опубликована на специальном сайте правительства stopcov.ge.



Общее количество скончавшихся от коронавируса в Грузии — 3194 человека. Сегодня выявлено 240 новых случаев заражения COVID-19, выздоровел 681 пациент.





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