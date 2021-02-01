

в Аджарии возобновился очный учебный процесс в школах

01.02.2021 12:04





Учебный процесс в Аджарии возобновился сегодня в 228 государственных и 24 частных школах. Единственная школа, где учеба была отложена на две недели, — это школа в селе Цинарети в Шуахеви. По словам министра образования Аджарии Майи Хаджишвили, в результате предварительного тестирования у трех учителей этой школы был выявлен коронавирус.



«Учебный процесс возобновился повсеместно, только в одной из школ в Шуахеви есть задержки. Мы отложили процесс на две недели, так как у учителей обнаружили вирус. У нас в школе 19 учеников», — заявила Майя Хаджишвили.



По словам министра, все школы Аджарии готовы вести учебный процесс в безопасной среде. По ее словам, в первый день посещаемость в школах высокая.



По всему Батуми зарегистрировано до трех тысяч учеников, которые хотят продолжить обучение в режиме онлайн.





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