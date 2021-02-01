

Закрытие рынков вынудило торговцев вынести товар на улицу

01.02.2021 13:03





«Другого выхода нет» — закрытие рынков вынудило торговцев вынести товар на улицу [фоторепортаж]

На фоне действующих в Грузии ограничений некоторые торговцы вынесли свою продукцию на улицу. Они разместились на территориях прилегающих к закрытым вещевым рынкам. В интервью Netgazeti, люди рассказали, что несмотря на угрозу вируса, они не могут сидеть без работы, так как им не на что содержать семью и платить взносы в банк.



Покупателей стало меньше, однако, такая работа дает, как они говорят, возможность заработать на пропитание, коммунальные платежи и другие минимальные нужды.



Дареджан раньше работала в помещении внутри рынка. Уже четвертый день она торгует на улице. Это решение далось ей с трудом, из-за страха перед коронавирусом, но поскольку число новых случаев уменьшается, она решила рискнуть:



«Мы работаем что бы обеспечить себя необходимым для выживания. Не будем работать каждый день, не будет денег даже на еду. Это третий-четвертый день, как я вышла. Новых случаев стало меньше, маску я всегда ношу. Чтобы не умереть с голоду, а другого выхода нет. По возможности мы о себе заботимся. Страх, конечно, есть всегда, но стараюсь не бояться и быть еще сильнее», — сказала она.



Она говорит, что другие работники ждут открытия рынков и возобновления работы общественного транспорта, чтобы и они могли выйти на работу. Сама Дареджан смогла работать из-за того, что живет рядом с рынком.



«Знаю многих, кто ждет снятия ограничений, они не могут каждый день платить 15 лари за поездку на такси. День может пройти так, что этих 15 лари вообще не будет. Мне больше жаль этих людей», — рассказывает Дареджан.



Еще один работник рынка, не пожелавший назвать свое имя, рассказывает, что на протяжении долгого времени пытался соблюдать введенные правительством правила, но из-за обязательств перед банком и других финансовых проблем пришлось вернуться к работе:



«Я долго сидела дома, дети были счастливы, до этого я так долго дома не была, но потом банк не отсрочил кредит, было тысячи других обязательств. Вот так и боремся за выживание и что-то делаем, другого выхода нет».



Рядом с рынком на машине свою продукцию выставила Надя. Ей 44 года. Она рассказывает, что до пандемии у нее было помещение в здании рынка и два магазина одежды в Украине. После введения ограничений все закрылось и Надя осталась без работы.



«Дома маленькие дети, с нами живет теща. Мой ребенок учится в Варшаве. Всем нужно питаться, да и есть же другие элементарные расходы. Для этого необходимо работать, но где же работать, если все закрыто? К тому же, продукция приобретена, деньги вложены. Что-то надо было делать и вот мы и вышли на улицу, больше податься некуда. Сложно так работать, всю продукцию не выставить, клиентов мало. Магазин у меня был закрыт и в Киеве, но ненадолго, он уже несколько дней как открылся. Тут все строже», — говорит Надя.



Территория рядом с рынком не единственное место, где работают торговцы. В Дигомском массиве 71-летняя Лиана Габидзашвили работает, что бы как то свети концы с концами.



«Мне очень сложно в материальном плане. Поэтому и вышла, дома сидеть не могу, другого выхода нет. Плачу 200 лари [за аренду], социальной помощи нет, квартиру раньше потеряла из-за ипотеки. Все, кто здесь сидит, находятся в тяжелом материальном положении, не весело же мне сидеть на улице в такую холодрыгу?», — вопрошает она.



Лиана отмечает, что из-за ограничений на работу и общественный транспорт ее доход увеличился, поскольку местные лишены возможности поехать в другую часть города, а у нее есть необходимые вещи:



«Все закрыто. У меня выставлена одежда, носки, обувь, люди покупают. Не все же могут поехать куда-то, транспорт не работает, на такси денег у людей нет. Я живу рядом, делаю что-то, чтобы заработать на жилье и одежду», — сказала Лиана.



Торговцы и работники рынков надеются, что вскоре смогут вернуться к привычной работе. По плану правительства, с 15 февраля запланировано открытие вещевых рынков.



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