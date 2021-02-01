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В Ахалкалаки прошла акция с требованием открыть границу с Россией и Арменией
01.02.2021 13:36
В центре Ахалкалаки накануне прошла акция протеста. Жители грузинского региона Самцхе-Джавахети выступили за смягчение ковид-ограничений и заявили, что их финансовое положение в условиях пандемии резко ухудшилось.
Главное требование – открытие сухопутных границ с Россией и Арменией. По информации участников акции, они письменно обратились с этим требованием к премьер-министру Грузии.
«Почему лететь самолетом можно, а ехать на машине – нет?», – заявил один из участников акции.
Местные жители говорят, что акции будут продолжаться до тех пор, пока их требования не будут выполнены.
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