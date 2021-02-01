

В Аджарии у 11 педагогов выявлен коронавирус

01.02.2021 15:50





В Аджарии у 11 педагогов выявили коронавирус в ходе массового тестирования, которое связано с началом учебного процесса в школах, возобновившегося сегодня, 1 февраля.



Об этом сообщает местное издание «Батумелеби» со ссылкой на Центр общественного здравоохранения Аджарии.



По данным центра, все инфицированные учителя на этой стадии переносят вирус в легкой форме.



В Центре общественного здоровья также отметили, что согласно протоколу, инфицированные учителя изолированы, а их контакты пройдут тестирование только в случае выявления у них клинических признаков заражения.



На данный момент тестирование в Аджарии прошли около 9 тысяч учителей и сотрудников школьной администрации. Повторное тестирование будет проведено через две недели.



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