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В Аджарии у 11 педагогов выявлен коронавирус


01.02.2021   15:50


В Аджарии у 11 педагогов выявили коронавирус в ходе массового тестирования, которое связано с началом учебного процесса в школах, возобновившегося сегодня, 1 февраля.

Об этом сообщает местное издание «Батумелеби» со ссылкой на Центр общественного здравоохранения Аджарии.

По данным центра, все инфицированные учителя на этой стадии переносят вирус в легкой форме.

В Центре общественного здоровья также отметили, что согласно протоколу, инфицированные учителя изолированы, а их контакты пройдут тестирование только в случае выявления у них клинических признаков заражения.

На данный момент тестирование в Аджарии прошли около 9 тысяч учителей и сотрудников школьной администрации. Повторное тестирование будет проведено через две недели.

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